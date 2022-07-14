Скорость зарядки назвали основной проблемой электрокаров

ArsTechnica: низкая скорость зарядки электромобилей ограничивает потребителей

Низкая скорость зарядки и повсеместное отсутствие станций замедляют распространение электрокаров и ограничивают потребителей. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Автомобильный эксперт Джонатан Гитлин в колонке для медиа назвал отсутствие продвинутой инфраструктуры основной проблемой электромобилей. По словам автора, машины с электродвигателем во многих отношениях лучше автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но только если речь не идет об обслуживании электрокаров.

Гитлин посетовал на относительно низкую скорость зарядки — процесс пополнения запасов аккумулятора занимает намного больше времени, чем заполнение бака топливом. По словам эксперта, примерно для двух третей американских владельцев электромобилей — тех, у кого есть домашняя зарядная станция — это не проблема. Однако во время дальних поездок автолюбителю придется планировать маршрут, чтобы не оказаться без зарядки.

«Автомобиль означает свободу — возможность путешествовать от побережья к побережью по прихоти — и остановка для подзарядки каждые 150-250 миль становится препятствием на пути к этой свободе», — подчеркнул автор. По его словам, очень часто на пути водителя электрокара могут оказаться зарядные станции, занятые другими автовладельцами, или же точки, на которых отсутствует нужное оборудование.

В конце июня представители крупнейшего европейского автопроизводителя Stellantis заявили, что при нынешних ценах рынок электрокаров ждет крах. В сообщении говорится, что производители электромобилей вынужденно идут на увеличение цен, так как рост цен на сырье делает производство некоторых моделей с батарейным питанием убыточным.