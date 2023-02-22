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17:53, 22 февраля 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании машин «АвтоВАЗа»

ТАСС: цены на некоторые машины «АвтоВАЗа» вырастут с 1 марта

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Цены на некоторые машины российской компании «АвтоВАЗа» вырастут с 1 марта. Об этом ТАСС предупредил источник в одном из дилерских центров.

«Машины подорожали на 20 тысяч рублей. В основном это касается автомобилей, в которых есть кондиционер. Машины без кондиционера не подорожали», — пояснил он.

В последний раз «АвтоВАЗ» поднимал цены на машины в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что в крупных столичных автосалонах начали завышать цены на популярный седан Lada Granta. На официальном сайте Lada цены на эту модель начинаются от 678,3 тысячи рублей.

Также известно, что долги «АвтоВАЗа» в настоящий момент превышают 100 миллиардов рублей. Об этом 17 февраля рассказал президент компании Максим Соколов. Он признал, что такая долговая нагрузка достаточно велика для той финансовой модели, по которой работает автоконцерн. При этом, по словам Соколова, она носит «плавающий характер» — какие-то кредитные линии закрываются, а другие — открываются вновь.

Платон Щукин
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