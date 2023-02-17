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13:26, 17 февраля 2023Экономика

Долги «АвтоВАЗа» превысили сто миллиардов рублей

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: долговая нагрузка компании превысила 100 млрд рублей

Фото: Дмитрий Каса / РИА Новости

Долги «АвтоВАЗа» превысили 100 миллиардов рублей, компания работает над их минимизацией, пишет РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

Он признал, что такая долговая нагрузка достаточно велика для той финансовой модели, по которой работает автоконцерн. При этом, по словам Соколова, она носит «плавающий характер» — какие-то кредитные линии закрываются, а другие открываются вновь.

В феврале «АвтоВАЗ» выкупил бывший завод Nissan за один евро. Компания намерена не только возобновить производство на предприятии, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе, рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов. По словам президента автоконцерна Максима Соколова, на заводе начнут выпускать автомобили уже во втором полугодии 2023-го — это будут машины Lada в сегментах С и D.

В 2022 году продажи Lada упали на 46,2 процента. Они составили в общем объеме 188,645 тысячи автомобилей, в то время как в 2021 году достигли 350,7 тысячи штук. В январе продажи «АвтоВАЗа» сократились на три процента в годовом выражении.

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Софья Ермакова
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