Стало известно о планах по сборке китайских Chery на заводе Volkswagen в России

«Ъ»: на заводе Volkswagen в Калуге могут начать производство китайских Chery

На заводе Volkswagen в России может начаться выпуск китайских автомобилей Chery после его продажи новым владельцам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники «Ъ» заявили, что, несмотря на судебные разбирательства между ГАЗом и Volkswagen и частичную блокировку активов немецкой компании, крупный российский автодилер «Авилон» по-прежнему заинтересован в приобретении производственной площадки в ближайшее время. Сам немецкий автоконцерн при этом не намерен продавать завод в Калуге отдельно, а планирует заключить сделку на все активы с одним покупателем.

По словам инсайдеров, на калужском заводе предполагается организация сборки китайских автомобилей. Они сообщили о возможном привлечении Chery, однако сам автопроизводитель никак не прокомментировал эти слухи.

Источники газеты рассказали и о судьбе заводов Hyundai в России. Южнокорейскому производителю принадлежит автозавод в Солнечногорске, а также находящийся недалеко завод, выпускающий двигатели, и производственная площадка в Шушарах. По данным собеседников «Ъ», их может купить казахская компания. В Казахстане работают два автозавода, зависящих от поставок комплектующих от российских площадок, Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате и «СарыАркаАвтопром» в Костанае.

Обсуждение продажи активов Hyundai и Volkswagen в России правительственной комиссией по иностранным инвестициям может состояться уже 6 апреля. Заседания проходят по четвергам, а по словам собеседников «Ъ», вопросы по этим сделкам были внесены в повестку ближайших встреч.

Ранее сообщалось, что ГАЗ разочарован решением Арбитражного суда Нижегородской области о снятии ареста с части активов Volkswagen в России. Коллектив завода намерен обратиться за помощью к правительству России и не позволить немецкой компании продать бизнес без компенсации ущерба ГАЗу.