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18:58, 4 апреля 2023Экономика

ГАЗ попросил не допустить ухода Volkswagen без возврата средств

ГАЗ обратится к правительству России после решения суда в пользу Volkswagen

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Коллектив Горьковского автозавода (ГАЗ) разочарован решением суда в пользу компании Volkswagen в отношении ареста активов компании в Калуге и планирует обратиться к правительству России. Заявление председателя рабочих советов ГАЗ Евгения Морозова передает «Интерфакс».

ГАЗ надеется, что власти проконтролируют ситуацию и не допустят ухода немецкого автоконцерна из страны без возврата средств. Морозов добавил, что ситуация, когда Volkswagen может уйти от выполнения своих обязательств перед ГАЗом, является неприемлемой. По его словам, у коллектива появилось много вопросов относительно дальнейшего развития производства. Сотрудники опасаются, что иностранной компании позволят продать бизнес, не решив вопросы с ущербом, причиненном Горьковскому автозаводу.

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«Мы планируем обратиться к министерству промышленности и торговли РФ, обратить их внимание на то, чтобы производство было возобновлено на обеих площадках — и в Нижнем Новгороде, и в Калуге», — сказал Морозов.

Руководитель производства автомобилей Volkswagen и Skoda Горьковского автозавода Александр Подоплелов, в свою очередь, считает, что у ГАЗа нет иного выхода, кроме как самостоятельно компенсировать затраты на создание совместного сборочного производства. Он заявил, что ведется работа по возвращению работников из производственного простоя и возобновлению выпуска автомобилей.

По словам Подоплелова, на момент остановки производства автомобилей Volkswagen в марте 2022 года в технологических процессах было занято 3000 человек. Многие из них до сих пор находятся в режиме простоя. Мощность сборочного производства, рассчитанного для выпуска автомобилей немецкого бренда, составляет 140 тысяч легковых авто в год.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с части активов Volkswagen в России, которые были заблокированы после требования ГАЗа взыскать с компании более 15,5 миллиарда рублей. Требования были удовлетворены частично — отменены обеспечительные меры по аресту недвижимого имущества и арест на производственное оборудование.

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Влада Горячева
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