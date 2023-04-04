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01:31, 4 апреля 2023Экономика

Суд снял арест с части активов Volkswagen в России

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с части активов Volkswagen в России

Фото: Unsplash.com

Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с части активов Volkswagen в России, которые арестовал после требования ГАЗ взыскать с компании более 15,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 31 марта в суд поступило ходатайство от «Фольксваген Груп Рус» с просьбой отменить арест некоторых активов. Каким образом ответчик аргументировал свою просьбу, не уточняется.

Требования были удовлетворены частично, отменены обеспечительные меры по аресту недвижимого имущества и арест на производственное оборудование.

20 марта стало известно, что арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы немецкого автоконцерна Volkswagen в России. Поводом для этого стало обращение в суд российской группы ГАЗ 14 марта. Группа требовала взыскать с Volkswagen около 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде.

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Марина Совина
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