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11:10, 20 марта 2023Экономика

Суд арестовал все активы Volkswagen в России

Нижегородский суд арестовал все активы Volkswagen в России по иску группы ГАЗ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал все активы немецкого автоконцерна Volkswagen в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 17 марта компании запрещены любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской дочерней компании Volkswagen и подконтрольных ей юрлиц.

Поводом арестовать имущество концерна в России стало обращение в суд российской группы ГАЗ 14 марта. Соответствующий документ размещен в картотеке арбитражных дел. Группа требовала взыскать с Volkswagen около 15,6 миллиарда рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Договор действовал до конца 2025 года, однако в марте 2022-го концерн публично объявил о решении приостановить производство своих автомобилей в России, отмечается в иске.

Volkswagen остановил поставки автомобилей в Россию и производство на заводе в Калуге весной 2022 года. До ухода в простой в марте 2022 года на предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021 году было выпущено 118 тысяч. Возможным покупателем «Фольксваген груп РУС» называют российскую инвестиционную компанию АФК «Система», а также «Авилон».

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Мария Грушко
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