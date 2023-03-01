Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:39, 1 марта 2023Экономика

Назван возможный покупатель российского завода Volkswagen

РБК: покупателем завода Volkswagen в Калуге, скорее всего, станет холдинг «Авилон»

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Автомобильный завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге, скорее всего, будет куплен дилерским холдингом «Авилон». Финальное согласование сделки намечено на 3 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

О том, что главным претендентом на приобретение российского актива является «Авилон», ранее также писал Telegram-канал «Русский автомобиль». По его данным, производство будет возобновлено не раньше сентября. При этом на заводе вряд ли будут снова производить автомобили Volkswagen — эксперты считают, что сделать это будет достаточно сложно из-за логистических и юридических трудностей.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Тысячи погибших и миллионы пострадавших: как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Тысячи погибших и миллионы пострадавших:как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Сегодня

Другим возможным покупателем предприятия в начале февраля называли российскую инвестиционную компанию АФК «Система». По данным источников «Коммерсанта», корпорация планировала привлечь в проект казахстанского производителя автомобилей Allur, основными владельцами которого являются китайские акционеры. Однако компания отказалась от сделки, утверждают источники РБК.

До ухода в простой в марте 2022 года на предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021 году было выпущено 118 тысяч. После начала военных действий на Украине компания остановила производство. В октябре Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о желании немецкого автоконцерна продать завод. В наблюдательном совете Volkswagen изданию сказали, что у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
ВСУ потеряли до 90 человек на купянском направлении в зоне СВО
Стало известно о поступлении 10-летней Алисы Тепляковой в финансовый вуз
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Звезда Comedy Woman рассказала о слезах из-за видео в соцсетях
Минобороны заявило об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на донецком направлении
В Китае ответили на критику Западом мирного плана по Украине
У курившего вейпы российского школьника остановилось сердце
В семье Тепляковых родился восьмой ребенок с необычным именем
Комитет Госдумы дал отзыв на ужесточение наказания за дискредитацию бойцов СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.