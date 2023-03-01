Назван возможный покупатель российского завода Volkswagen

РБК: покупателем завода Volkswagen в Калуге, скорее всего, станет холдинг «Авилон»

Автомобильный завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге, скорее всего, будет куплен дилерским холдингом «Авилон». Финальное согласование сделки намечено на 3 марта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

О том, что главным претендентом на приобретение российского актива является «Авилон», ранее также писал Telegram-канал «Русский автомобиль». По его данным, производство будет возобновлено не раньше сентября. При этом на заводе вряд ли будут снова производить автомобили Volkswagen — эксперты считают, что сделать это будет достаточно сложно из-за логистических и юридических трудностей.

Другим возможным покупателем предприятия в начале февраля называли российскую инвестиционную компанию АФК «Система». По данным источников «Коммерсанта», корпорация планировала привлечь в проект казахстанского производителя автомобилей Allur, основными владельцами которого являются китайские акционеры. Однако компания отказалась от сделки, утверждают источники РБК.

До ухода в простой в марте 2022 года на предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021 году было выпущено 118 тысяч. После начала военных действий на Украине компания остановила производство. В октябре Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о желании немецкого автоконцерна продать завод. В наблюдательном совете Volkswagen изданию сказали, что у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны».