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09:06, 6 февраля 2023Экономика

Российская компания заинтересовалась покупкой завода Volkswagen

«Ъ»: АФК «Система» может купить и перезапустить завод Volkswagen в Калуге

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Российская инвестиционная компания АФК «Система» в настоящее время ведет переговоры о приобретении завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. Корпорация планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

АФК «Система» планирует привлечь в проект казахстанского производителя автомобилей Allur. В состав AllurGroup входят производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибьюторская сеть AllurAuto. Основными владельцами компании являются китайские акционеры. Другой источник сообщил, что сделкой заинтересовались также игроки с Ближнего Востока и из Китая.

Компании рассчитывают продолжить выпуск имеющихся на заводе моделей, подчеркнули собеседники газеты. До ухода в простой в марте 2022 года на предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.

В «Фольксваген Груп Рус» рассказали, что наблюдают за ситуацией и рассматривают различные варианты развития событий. «Один из возможных вариантов — это продажа активов "Фольксваген Груп Рус" третьей стороне. Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято», — сообщили в компании.

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Эксперты считают, что перезапуск производства автомобилей Volkswagen будет достаточно сложным. Так, автомобильный аналитик Владимир Беспалов говорит, что АФК «Система» столкнется с рядом трудностей без индустриального партнера и его компетенций, а также сомневается, что Volkswagen передаст компании права на модели или сможет самостоятельно поставлять комплектующие на завод. В случае, если выпуск удастся возобновить, поставки будут идти через партнеров Volkswagen в Турции и Китае для минимизации санкционных рисков. Эксперт «Автостата» Сергей Удалов соглашается с Беспаловым, отмечая невысокую вероятность того, что компании наладит прямые поставки от Volkswagen через Казахстан или казахстанскую компанию.

О желании немецкого автоконцерна продать завод в России писала в октябре Frankfurter Allgemeine Zeitung. В наблюдательном совете Volkswagen изданию сказали, что у представителей управления «есть четкое желание полностью уйти из страны».

Volkswagen остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в Россию 3 марта. Также компания прекратила производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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Мария Грушко
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