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12:58, 14 апреля 2023Экономика

В России начали производство еще одного китайского автобренда

Калининградский «Автотор» начал сборку машин китайского бренда SWM

Фото: Zotyefan / Wikimedia

Калининградский завод «Автотор», где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai, начал выпуск автомобилей еще одного китайского бренда — SWM. Об этом сообщает ТАСС. Предприятие заключило договор с Shineray Group.

Запущена сборка легковых машин повышенной проходимости — кроссоверов, в том числе среднеразмерного SWM G01, городского SWM G01F, а также полноразмерного SWM G05 Pro.

В начале апреля «Автотор» начал выпуск автомобилей китайского бренда BAIC. Первыми в производство запустили кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. Машины выпускают в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей.

В конце марта аналитики В1 предрекли, что спрос на новые машины в России к 2025 году вырастет до 1,3-1,5 миллиона автомобилей. К 2030 году он увеличится на 200 тысяч машин. При этом китайские бренды будут продавать по 400-450 тысяч автомобилей в год.

Восстановление рынка будет зависеть от курса рубля, санкций, цен на энергоносители и ресурсы, доступности технологий и адаптации экономики к новым условиям.

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Платон Щукин
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