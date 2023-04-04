В России начали собирать еще один китайский кроссовер

Калининградский завод «Автотор» начал производство китайских кроссоверов и седанов BAIC

Калининградский завод «Автотор», где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai, начал выпуск автомобилей китайского бренда BAIC. Как сообщает пресс-служба предприятия, первыми в производство запустили кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

Сейчас автомобили выпускают в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей. В течение года российский завод намерен локализовать производство аккумуляторов, стекол, бамперов, дисков и шин, сидений и других компонентов, но пока комплектующие доставляют из Китая. В 2024-м «Автотор» планирует использовать отечественные лакокрасочные материалы и штамповку.

Начало продаж BAIC X35 и BAIC U5 plus запланировано на второй квартал 2023-го. До конца 2023 года российский завод намерен выпустить на российский рынок еще пять моделей бренда. Часть из них будут оснащены электрическим двигателем, отметили в компании.

К работе над китайскими автомобилями «Автотор» приступил в декабре 2022-го. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, предприятие заключило контракты с тремя брендами. Однако он не упомянул, какие именно автомобили будут выпускаться на заводе.

В январе 2023-го стало известно, что одними из первых с конвейеров предприятия сойдут седаны Kaiyi E5. Эти автомобили должны были поступить в продажу еще в первом квартале. На этом этапе эксперты предупредили, что на цену машин повлияет логистика — детали для завода везут через дальневосточные порты, откуда они попадают в Санкт-Петербург, а затем, при помощи паромов, в Калининград. На предприятии пообещали, что новые седаны будут стоить около одного миллиона рублей.