«Автотор» назвал стоимость нового китайского седана

«Автотор»: новый китайский городской седан Kaiyi E5 будет стоить около миллиона рублей

Новый китайский городской седан Kaiyi E5, производство которого стартовало на калининградском «Автоторе», будет стоить около 1 миллиона рублей. Такую цену назвал глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов, передает РИА Новости.

«Это малобюджетный достаточно автомобиль. Он находится с точки зрения технических характеристик в районе между корейской Rio, которая в Питере производилась когда-то, и Cerato, которая у нас», — отметил он. Горбунов добавил, что в 2023 году планируется произвести 30 тысяч автомобилей бренда Kaiyi, включая и другие марки — 70-100 тысяч.

Предполагается, что продажи Kaiyi начнутся уже в первом квартале 2023 года. Сборка будет проводиться на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня.

Детали будут поставлять с предприятий в Китае. Однако в «Автоторе» подчеркивают, что в дальнейшем хотят перейти на полный цикл производства.