Нидерландский вратарь побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Европы

Нидерландец Вербрюгген стал самым молодым вратарем в старте на Евро за 60 лет

Нидерландский вратарь Барт Вербрюгген побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Европы. Об этом сообщает Opta в соцсети X.

Вербрюгген стал самым молодым вратарем в стартовом составе команд на Евро с 1964 года. На момент матча Нидерланд против Польши игроку был 21 год и 303 дня.

Вербрюгген стал третьим самым молодым голкипером в истории. Моложе его на турнире были только игрок сборной Испании Хосе Анхель Ирибар (на Евро-1964 ему был 21 год 108 дней) и чехословацкий футболист Вильям Шройф (на Евро-1960 ему был 21 год 276 дней).

16 июня Нидерланды и Польша проводят встречу группового этапа Евро-2024. На момент написания новости счет в матче, который проходит в Гамбурге, 1:1.