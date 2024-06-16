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17:48, 16 июня 2024Мир

Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен . Фото: Imago / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Важно, чтобы Украина могла сопротивляться агрессии, так как у нее есть это право в соответствии с Уставом ООН, так же как у ЕС и многих партнеров в мире есть право поддерживать сопротивление Украины, чтобы она могла выжить», — высказалась политик по итогам конференции в Швейцарии.

Ранее в итоговом документе «саммита мира» не нашли пункта о выводе войск. В коммюнике есть пункты, которые подразумевают обмен пленными по формуле «всех на всех», работу атомных электростанций, включая Запорожскую АЭС, под контролем Киева, а также свободную поставку сельскохозяйственной продукции с Украины.

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      Екатерина Ештокина
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