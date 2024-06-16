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17:55, 16 июня 2024Спорт

Сборная Нидерландов победила Польшу в первом туре Евро-2024

Сборная Нидерландов обыграла Польшу со счетом 2:1 в первом туре Евро-2024

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Сборная Нидерландов победила команду Польши в первом туре чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гамбурге и завершилась со счетом 2:1. Первый гол на счету поляка Адам Букса, у нидерландцев забитыми мячами отметились Коди Гакпо и Ваут Вегорст.

В прошедшем матче нидерландский игрок Барт Вербрюгген побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Европы. Он в 21 год и 303 дня стал самым молодым вратарем в стартовом составе команд на Евро с 1964 года.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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