Расследование ЕС о китайских электромобилях затронет Tesla

FT: расследование Евросоюза о субсидиях на электромобили затронет Tesla

Расследование Еврокомиссии (ЕК) в отношении субсидий на китайские электромобили затронет Tesla и другие европейские компании, которые экспортируют авто со своих заводов в КНР в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в беседе с газетой The Financial Times.

По его словам, есть достаточные доказательства для того, чтобы начать проверку импорта авто из Китая, который ставит под угрозу автомобильную промышленность ЕС. «Строго говоря, это касается не только электромобилей китайских брендов, это могут быть также автомобили других производителей, если они получают субсидии на производство», — пояснил Домбровскис, отвечая на вопрос о том, может ли расследование коснуться таких марок, как американская Tesla или шведская Volvo (с 2010 года принадлежит китайскому концерну Geely).

ЕС открыт для конкуренции в секторе электромобилей, но она должна быть справедливой, сказал вице-президент ЕК. Он добавил, что другие крупные экономики уже ввели пошлины на аккумуляторные авто из КНР. При этом Домбровскис отметил, что сейчас Евросоюз, «вероятно, является крупнейшим рынком, открытым для китайских производителей».

Во время пятидневной поездки в Пекин он провел встречу с министром торговли Китая Ван Вэньтао, который сказал, что стремительное развитие сектора электромобилей в стране стало результатом инноваций в исследованиях и разработке, а также свободной конкуренции и «полноценной промышленной системы». Глава торгового ведомства КНР также выразил серьезную озабоченность расследованием ЕК и обвинил Брюссель в протекционизме, который повлияет на сотрудничество с ЕС и стабильность глобальных цепочек поставок автомобилей.

Каждый пятый электромобиль, продаваемый в Европе, был произведен в Китае, сообщает издание. При этом около 91 процента из них — европейских брендов, принадлежащих компаниям из КНР, или выпущены на совместных предприятиях европейских и китайских фирм.

О начале расследования Еврокомиссии по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в своем ежегодном обращении к Европарламенту 13 сентября. «Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — сказала она.