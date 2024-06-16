Президент Чехии высказался об участии России в переговорах в будущем

Президент Чехии Павел: со временем за стол переговоров сядут и представители РФ

Со временем за стол переговоров по тематике мира на Украине сядут и представители РФ, но их участие произойдет на условиях уважения Устава ООН и территориальной целостности Украины. Об этом по итогам мирного саммита в Швейцарии заявил президент Чехии Петр Павел в социальной сети X.

«Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров [по установлению мира на Украине] сядут и представители России. Однако это не может произойти на условиях, неприемлемых для страны, подвергшейся вторжению, не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность», — говорится в его сообщении.

Ранее 80 из 91 страны, участвовавшей в конференции, поддержали итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства Евросоюза, Швейцария и Турция.