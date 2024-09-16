Китай перестал привлекать многих иностранных инвесторов

Министерство торговли КНР: прямые иностранные инвестиции упали на 31,5 процента

С января по август объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая упал на 31,5 процента. Об этом сообщило агентство China Daily со ссылкой на Министерство торговли КНР.

По данным ведомства, прямые иностранные инвестиции за указанный период составили больше 580 миллиардов юаней (около 81,7 миллиарда долларов). В то же время за восемь месяцев в КНР создали почти 37 тысяч новых компаний с иностранным участием, что превысило прошлогодние показатели на 11,5 процента.

Высокотехнологичное производство привлекло 12,4 процента от общего притока прямых иностранных инвестиций или 72,1 миллиарда юаней. Это почти на два процента больше, чем год назад.

Тем временем итоги последнего месяца лета оказались не такими позитивными, как рассчитывали инвесторы. Например, промышленное производство в Китае выросло на минимальные с марта 4,5 процента. А вот безработица, напротив, увеличилась до максимальных с февраля 2024 года 5,3 процента. Рост инвестиций в основной капитал снизился с 3,6 до 3,4 процента.