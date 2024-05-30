В Европе зафиксировали рекордно низкую безработицу

Безработица в еврозоне в апреле 2024 года снизилась до 6,4 процента

В апреле 2024 года безработица в Европе снизилась до рекордно низкого уровня. Об этом со ссылкой на данные сообщило статистическое управление Евросоюза пишет «Интерфакс».

По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель в еврозоне сократился с 6,5 до 6,4 процента, что стало минимумом за всю историю подсчета. Среди крупнейших стран еврозоны меньше всего безработных в Германии (3,2 процента), больше всего — в Испании (11,7 процента). Общее число безработных уменьшилось на 100 тысяч человек, до 10,998 миллиона жителей. При это безработица среди молодых европейцев до 25 лет снизилась с 14,3 в марте до 14,1 процента.

При этом по прогнозам экспертов, опрошенных Trading Economics, в апреле ожидалось сохранение безработицы на прежнем уровне. Годом ранее этот показатель в еврозоне был зафиксирована на уровне 6,5 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал аномально низким нынешний уровень безработицы в России. При этом он отметил, что российской экономике удается развиваться даже в подобных условиях. По его словам, рост ВВП РФ при столь низкой безработице свидетельствует о гибкости отечественного рынка труда. В марте 2024 года уровень безработицы в России снизился до 2,7 процента и обновил исторический минимум.