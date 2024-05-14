Уровень безработицы в России назвали аномальным

И.о. главы Минэкономразвития Решетников назвал уровень безработицы аномальным

Текущий уровень безработицы в России находится на аномально низком уровне, хотя экономика по-прежнему развивается. Об этом на выступлении в Госдуме заявил исполняющий обязанности главы Минэкономразвития и кандидат на эту должность в новом правительстве Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

По его мнению, рост ВВП в таких условиях говорит о гибкости рынка труда в России, в том числе благодаря национальному проекту «Производительность труда». Решетников уверен, что необходимо дальнейшее тиражирование этого проекта.

В том же выступлении он признал, что существуют определенные признаки перегрева экономики, однако положительные изменения есть даже при более высоком, чем хотелось бы, уровне инфляции.

Чиновник указал, что рассуждения о сдерживании роста промышленности с помощью высоких ставок не совсем корректны, потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости развития не будет. Противопоставлять Центробанк и промышленность нельзя, необходим баланс, к которому постепенно приходят регулятор и правительство.

