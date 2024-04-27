Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

В России уровень безработицы снизился до нового исторического минимума в 2,7 %

В марте 2024 года уровень безработицы в России снизился до 2,7 процента и обновил исторический минимум. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

В феврале этот показатель составлял 2,8 процента. Ведомство подсчитало, что в прошлом месяце безработными (в соответствии с методологией Международной организации труда) в стране считались два миллиона россиян старше 15 лет. Доля женщин среди них составила 53,2 процента. В марте уровень безработицы среди мужчин оказался ниже — 2,4 против 2,9 процента.

Из общего числа безработных 0,8 миллиона проживают в сельских районах, 1,3 миллиона — городские жители. В селе уровень безработицы почти вдвое превышает городской — 4,5 против 2,1 процента. Средний возраст безработного россиянина — 38,8 года. Из всех граждан страны без работы 18,3 процента — молодые люди до 25 лет. Еще 23,8 процента старше 50 лет, а 28,2 процента не имеют опыта трудовой деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сократить безработицу в стране удалось в том числе за счет снижения показателя среди молодых граждан. Глава государства также обратил внимание на то, что безработица снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где была исторически высокой.