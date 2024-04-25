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16:21, 25 апреля 2024Экономика

Путин заявил о снижении молодежной безработицы

Путин: в России значительно снизилась молодежная безработица

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Безработица в России держится на уровне менее трех процентов, добиться этого удалось в том числе за счет снижения показателя среди молодых граждан, рассказал президент страны Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит ТАСС.

«Что особенно важно — мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица», — заявил глава государства. Путин также обратил внимание на то, что безработица снизилась в тех регионах и населенных пунктах, где была исторически высокой.

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года обновил исторический минимум, достигнув 2,8 процента.

Как отмечал Путин, рост безработицы не грозит стране в ближайшие годы. По его словам, руководителям предприятий следует стремиться к модернизации производства и внедрению «лучших технологий».

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      Дмитрий Воронин
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