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21:39, 3 апреля 2024Россия

В России уровень безработицы снизился до исторического минимума

Уровень безработицы в феврале снизился до 2,8 % и обновил исторический минимум

Фото: Алексей Белкин / Globallookpress.com

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года снизился и обновил исторический минимум, он составил 2,8 процента. Об этом сообщил Росстат.

В докладе, опубликованном на сайте, говорится, что в феврале безработными в стране в возрасте старше 15 лет были 2,1 миллиона человек.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8 процента», — говорится в сообщении.

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Прошлый показатель исторического минимума уровня безработицы был зафиксирован в октябре прошлого года, тогда он достигал 2,9 процента, отмечается в источнике.

Ранее в России увидели риски в росте зарплат бюджетников. Дело в том, что запущенный бюджетным сектором виток роста зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда.

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      Марина Совина
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