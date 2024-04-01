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17:00, 1 апреля 2024Экономика

В России увидели риски в росте зарплат бюджетников

ЦБ: рост зарплат бюджетников может усилить разрыв с динамикой производительности

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Запущенный бюджетным сектором виток роста зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда. Такие риски в повышении доходов увидели аналитики Банка России — об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках мартовского заседания совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике (ДКП) обсудили ситуацию на рынке труда в России. Как отметили участники встречи, увеличение зарплат бюджетников может стимулировать рост зарплат в других секторах экономики из-за конкуренции за кадры в условиях низкой безработицы. Такая тенденция может привести к тому, что производительность труда отстанет от предлагаемых за работу сумм.

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«Значительные инвестиции и, как следствие, создание новых мощностей, рост производительности, а также использование новых технологий могли привести к увеличению потенциала. Оценки разрыва выпуска остаются значимым фактором неопределенности», — заявили представители регулятора.

Также в рамках заседания аналитики заявили, что значимым риском для рубля в 2024 году станут изменение цен и физических объемов экспорта. Влияние колебаний цен на нефть на доходы бюджета динамику курса рубля помогает сгладить бюджетное правило, однако этот механизм бессилен в отношении цен на иные экспортные товары, подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

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      Вячеслав Агапов
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