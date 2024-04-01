Центробанк назвал риски для курса рубля

Центробанк: изменение цен и объемов экспорта станут риском для курса рубля

Изменение цен и физических объемов экспорта станут значимым риском для рубля. Риски для национальной валюты назвала в резюме обсуждения ключевой ставки пресс-служба Банка России.

Участники финансового рынка считают объемы и цены поставляемых за рубеж российских товаров и сырья значимым риском для динамики обменного курса рубля. Влияние колебаний цен на нефть на доходы бюджета динамику курса рубля помогает сгладить бюджетное правило, добавили в регуляторе. При этом этот механизм не сможет сгладить изменения цен на иные экспортные товары, подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, Центральный банк России не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса. В последний раз регулятор проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года. Тогда это решение объяснялось риском финансовой стабильности, который сегодня отсутствует, подчеркнула она.

Аналитики считают, что во втором квартале 2024 года курс рубля определят внешнеэкономическая деятельность и поступающая валюта от экспорта. К концу июня курс изменится до 93-97 рублей за доллар США, а к концу года он вполне способен превысить отметку 100 рублей за доллар. К такому развитию событий стоит готовиться в случае снижения поступлений экспортной выручки из-за санкций и сокращения добычи нефти.

