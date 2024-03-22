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16:07, 22 марта 2024Экономика

Набиуллина назвала время последней продажи резервов для поддержки рубля

Набиуллина: Банк России не тратит золотовалютные резервы на поддержку рубля

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Центральный банк России не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. Время последней продажи резервов на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора назвала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

В последний раз регулятор проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года. Тогда это решение объяснялось риском финансовой стабильности, который сегодня отсутствует, подчеркнула Набиуллина.

«Это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне», — пояснила она.

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На заседании совета директоров 22 марта Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Смягчать денежно-кредитную политику не стали из-за устойчивого превышения текущего уровня инфляции над целевыми показателями и повышенными инфляционными ожиданиями.

Банк России предполагает, что инфляция в стране снизится в 2024 году до 4,0-4,5 процента и останется вблизи этого коридора в дальнейшем. Прогноз в ЦБ сохранили, заявив об увязке жесткой денежно-кредитной политики с необходимостью вернуть показатель роста цен в РФ к цели и стабилизировать его вблизи четырех процентов.

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