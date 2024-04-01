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10:04, 1 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали курс рубля на три месяца вперед

«Известия»: судьбу рубля во втором квартале 2024-го определят потоки валюты
СюжетКурс доллара:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Курс рубля во втором квартале 2024 года определят внешнеэкономическая деятельность и поступающая валюта от экспорта. Судьбу национальной валюты на три месяца вперед спрогнозировали опрошенные газетой «Известия» аналитики.

С 7 марта доллар подорожал более чем на два процента, несмотря на налоговый период, который должен поддерживать рубль. По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, на курс валют будет влиять снижение платежного баланса. Во многом на рубль повлияет решение о продлении указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, К концу июня курс изменится до 93-97 рублей за доллар США, 100-102 рубля за евро, 13,3–13,6 рубля за юань, добавил он.

Как заявил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, курс сохранится в пределах 92-93 рублей за доллар. В апреле власти продлят нормативы по обязательной продаже валютной выручки, Банк России продолжит продавать валюту, а из-за изменения максимального дисконта на экспортный сорт нефти Urals поступления нефтегазовых доходов и, как следствие, покупка валюты Минфином сократятся. Однако укреплению рубля будут препятствовать растущая потребительская активность и осложняющие экспорт санкции, пояснил аналитик.

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По мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, в середине 2024 года курс вполне способен подойти или превысить отметку 100 рублей за доллар на фоне снижения поступлений экспортной выручки из-за санкций и сокращения добычи нефти.

В случае, если указ президента о продаже валютной выручки на внутреннем рынке не продлят, в конце апреля рубль может начать новую волну ослабления, добавил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Переход на использование рубля и валют развивающихся стран в международных расчетах также идет не на пользу стабильности курса, так как большинство этих валют не являются свободно конвертируемые. Если в начале года Банк России компенсировал нехватку валюты продажей юаней из резервов, в скором времени его запасы могут иссякнуть. К середине 2024-го доллар может подорожать до 91-95, а к концу — до 98-102 рублей.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России больше не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. В последний раз регулятор проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года. Тогда это решение объяснялось риском финансовой стабильности, который сегодня отсутствует, подчеркнула она. По ее словам, курс рубля в стране плавающий, и регулятор не принимает специальных мер по его удержанию.

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      Вячеслав Агапов
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