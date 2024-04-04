Путин оценил риски роста безработицы в России

Путин: рисков роста безработицы в России в ближайшие годы не предвидится

В настоящее время безработица на российском рынке труда находится на минимальном уровне, в ближайшие годы подобная тенденция сохранится. Об отсутствии рисков роста числа безработных в стране заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сейчас в стране практически нет безработицы. «У нас безработицы нет фактически. Такое (рост числа безработных — прим. «Ленты.ру») в ближайшие годы нам не грозит», — заявил Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Президент добавил, что представители отечественных профсоюзов должны подталкивать руководителей предприятий к модернизации производства и добиваться внедрения «лучших технологий». «Нам не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук», — заключил Путин.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) сообщили о снижении уровня безработицы в России до исторического минимума. По итогам февраля 2024 года показатель опустился до отметки в 2,8 процента. В ведомстве уточнили, что в последний зимний месяц в статусе безработных в стране находились 2,1 миллиона человек старше 15 лет.