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14:22, 4 апреля 2024Экономика

Путин оценил риски роста безработицы в России

Путин: рисков роста безработицы в России в ближайшие годы не предвидится

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В настоящее время безработица на российском рынке труда находится на минимальном уровне, в ближайшие годы подобная тенденция сохранится. Об отсутствии рисков роста числа безработных в стране заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сейчас в стране практически нет безработицы. «У нас безработицы нет фактически. Такое (рост числа безработных — прим. «Ленты.ру») в ближайшие годы нам не грозит», — заявил Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Президент добавил, что представители отечественных профсоюзов должны подталкивать руководителей предприятий к модернизации производства и добиваться внедрения «лучших технологий». «Нам не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук», — заключил Путин.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) сообщили о снижении уровня безработицы в России до исторического минимума. По итогам февраля 2024 года показатель опустился до отметки в 2,8 процента. В ведомстве уточнили, что в последний зимний месяц в статусе безработных в стране находились 2,1 миллиона человек старше 15 лет.

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      Анатолий Акулов
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