Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 30 октября 2024Экономика

В крупнейшей экономике Европы стало больше безработных

Reuters: количество безработных в ФРГ выросло на 27 тысяч человек

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В октябре Германия столкнулась с увеличением количества безработных граждан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное агентство занятости (BA) ФРГ.

По его данным, число безработных увеличилось на 27 тысяч и составило 2,86 миллиона человек. С поправкой на сезонность уровень безработицы составил 6,1 процента. Как признали в агентстве, осеннего восстановления на рынке труда почти не произошло.

В сентябре в Германии также наблюдался рост безработицы. Тогда количество нетрудоустроенных людей выросло на 17 тысяч человек. Уровень безработицы оценивался в шесть процентов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития государства «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, ФРГ уже десять лет теряет конкурентоспособность.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли удар по Генштабу ВСУ

      В Грузии обратились с призывом к Хельсинкской комиссии США

      Глава СПЧ объявил об отсутствии в России политических репрессий

      ВСУ оставили позиции в Курахово

      Фицо засомневался в версии о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами

      В крупнейшей экономике Европы стало больше безработных

      Премьер Словакии заявил о готовности поговорить с Путиным

      В Кремле акцентировали внимание на слова Путина на фоне тренировки ядерных сил

      Путин присвоил российскому воинскому подразделению почетное наименование

      У актера Ливанова отнялась нога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше