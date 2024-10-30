В крупнейшей экономике Европы стало больше безработных

Reuters: количество безработных в ФРГ выросло на 27 тысяч человек

В октябре Германия столкнулась с увеличением количества безработных граждан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное агентство занятости (BA) ФРГ.

По его данным, число безработных увеличилось на 27 тысяч и составило 2,86 миллиона человек. С поправкой на сезонность уровень безработицы составил 6,1 процента. Как признали в агентстве, осеннего восстановления на рынке труда почти не произошло.

В сентябре в Германии также наблюдался рост безработицы. Тогда количество нетрудоустроенных людей выросло на 17 тысяч человек. Уровень безработицы оценивался в шесть процентов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития государства «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, ФРГ уже десять лет теряет конкурентоспособность.