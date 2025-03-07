Решение Германии потратиться на оборону вызвало рекордный за 16 лет рост евро

Bloomberg: Курс евро к доллару достиг рекордных с 2009 года значений

Решение властей Германии отказаться от стратегии тотальной экономии и увеличить расходы на оборону привело к тому, что курс евро к доллару вырос до рекорда с 2009 года. Как отмечает Bloomberg, это максимальный рост за 16 лет. В ФРГ собираются создать инфраструктурный фонд на 500 миллиардов евро.

Аналитики Bank of America полагают, что европейская валюта может вырасти примерно на 6 процентов к концу года — до 1,15 доллара. «Между тем, политическая неопределенность создает риски снижения роста экономики США», — полагают эксперты.

Планы немецких властей поддержали фондовый рынок: индекс DAX вырос на 18 процентов с начала года, а акции оборонных предприятия прибавили 69 процентов. Если планы претворятся в жизнь, то средняя прибыль компаний в Германии будет расти на 11 процентов до 2029 года, считают аналитики Citigroup.

Однако перед экономикой Германии стоят серьезные вызовы. Из опубликованного ранее доклада IW следует, что потери ФРГ в результате последствий пандемии, украинского конфликта и геополитической нестабильности за последние пять лет составили 735 миллиардов евро. В настоящее время ФРГ переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос. На фоне стагнации в 2023-м и 2024-м годах ВВП страны снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно.