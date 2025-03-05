В Германии оценили потери от стагнации в экономике

Эксперты IW оценили потери экономики Германии за пятилетку в 735 млрд евро

Экономические потери ФРГ в результате последствий пандемии, украинского конфликта и геополитической нестабильности за последние пять лет составили 735 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на доклад Института германской экономики (IW) сообщает ТАСС.

Эту сумму эксперты вычислили, составив модель развития экономики Германии в «гипотетической реальности», где не случилось указанных событий, в результате которых, в частности, был прекращен импорт дешевого российского газа, что негативно повлияло на немецкую промышленность. Также в IW отметили, что оценить в отдельности влияние каждого из факторов затруднительно, поскольку их последствия накладывались друг на друга.

ФРГ переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос. На фоне стагнации в 2023-м и 2024-м годах ВВП страны снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно.

Промышленное производство в Германии упало с 2018 года на 15 процентов, а безработица остается на максимальном с октября 2020-го уровне.