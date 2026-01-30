Ведущая экономика Европы столкнулась с серьезной проблемой

BA: Уровень безработицы в Германии достиг 12-летнего максимума в январе

В начале 2026 года Германия, считающаяся крупнейшей экономикой еврозоны, столкнулась с серьезной проблемой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ (Bundesagentur für Arbeit, BA).

В январе уровень безработицы в стране достиг 12-летнего максимума. К концу первого месяца этого года в ФРГ безработными числились в общей сложности свыше трех миллионов граждан, указали в ведомстве.

В месячном выражении показатель увеличился на 177 тысяч человек, а в годовом — на 92 тысячи. В сравнении с декабрем 2025-го доля безработных выросла на 0,4 процентных пункта и составила 6,6 процента. В результате по итогам января число нетрудоустроенных граждан в ФРГ достигло 3,085 миллиона человек, констатировали в BA.

Ранее глава Федерации немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер заявил о критической ситуации для отрасли из-за повышенных импортных пошлин США. Американский рынок, отметил руководитель ассоциации, является для местных компаний одним из ключевых экспортных направлений. Таможенные барьеры, введенные властями Соединенных Штатов, негативным образом отразились на настроениях в немецкой промышленности.

Еще одной серьезной проблемой для экспортеров из Германии стало замедление экономической активности в Китае. Ряд отраслей немецкой экономики столкнулся с падением продаж в азиатской стране. Одним из самых пострадавших секторов оказался автопром. На фоне проблем с продажами в КНР глобальная реализация машин группы Volkswagen по итогам 2025 года просела до 8,984 миллиона единиц.

