11:07, 21 января 2026

Мировые продажи машин ушедшего из России автогиганта упали

Глобальные продажи машин группы Volkswagen упали на 0,5 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По итогам 2025 года суммарные объемы мировых продаж группы Volkswagen сократились на 0,5 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О снижении реализации автомобилей ушедшего из России автогиганта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

За 12 месяцев в мире было продано в общей сложности 8,984 миллиона единиц авто немецкого концерна. Речь идет о легковушках марок Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, об автобусах, легковых, коммерческих и грузовых машинах Volkswagen, а также о грузовиках MAN и Scania.

На динамику во многом повлияло заметное падение продаж на ключевом для компании рынке. Так, в 2025 году продажи машин группы Volkswagen в Китае сократились на 8 процентов и составили 2,694 миллиона единиц на фоне замедления темпов роста экономики КНР. Негативная динамика была также отмечена в Северной Америке, там реализация просела на 10,4 процента (до 946,8 тысячи штук), чему поспособствовали в том числе повышенные импортные пошлины США.

Ранее еще один покинувший Россию автогигант — Porsche — столкнулся с падением мирового спроса на свои автомобили. В прошлом году машин этой марки разошлись тиражом примерно в 279,4 тысячи единиц. За 12 месяцев глобальные продажи авто бренда просели более чем на 30 тысяч штук. Главной причиной подобной динамики стало обрушение реализации в Китае.

