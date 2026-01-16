Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

Мировые продажи машин Porsche сократились на 10 процентов в 2025 году

По итогам прошлого года суммарные объемы продаж немецкого бренда Porsche сократились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении глобальной реализации машин ушедшего из России автогиганта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

За отчетный период производителю из Германии удалось продать порядка 279,4 тысячи автомобилей. Для сравнения, в 2024 году результат концерна оценивался в районе 310,7 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев продажи машин Porsche на глобальном рынке упали на 31,3 тысячи единиц.

Главными причинами негативной динамики стало резкое падение спроса на ключевом для компании рынке. В 2025 году продажи машин концерна в Китае сократились на 26 процентов, до 41,9 тысячи экземпляров. Заметное снижение также продемонстрировала реализация на европейском рынке, там показатель просел на 13 процентов (до 66,34 тысячи), а в самой Германии — на 16 процентов (до 29,97 тысячи). На ситуацию также повлияло прекращение выпуска моделей 718 Boxster и 718 Cayman.

Ранее аналитики консалтинговой компании AlixPartners спрогнозировали массовое закрытие автозаводов в европейских странах из-за усиления конкуренции со стороны китайских производителей. Самая острая борьба наметилась в сегменте электрокаров, где свои позиции стабильно укрепляет бренд BYD. На этом фоне средний уровень загрузки автозаводов в ЕС в прошлом году упал до 55 процентов от суммарной мощности. Управляющий директор AlixPartners Фабиан Пьонтек хотя бы частичного восстановления европейского авторынка в обозримом будущем.