Европе спрогнозировали массовое закрытие автозаводов из-за Китая

Bloomberg: Восемь автозаводов в ЕС могут закрыться из-за конкуренции с Китаем

Восемь крупных автозаводов в Евросоюзе (ЕС) могут закрыться в обозримом будущем из-за усиления конкуренции со стороны китайских производителей. Об этой угрозе сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании AlixPartners.

Хуже всего положение с загрузкой производственных мощностей у концерна Stellantis. Его предприятия в европейских странах, на которых выпускаются в том числе автомобили брендов Alfa Romeo и Fiat, в настоящее время загружены примерно на 45 процентов при рыночной норме в 75 процентов и выше.

С угрозой закрытия ранее столкнулся завод ушедшего из России немецкого концерна Volkswagen. Предприятие в городе Цвиккау на востоке Германии уже закрывалось на неделю, но затем возобновляло работу. Этот завод должен был стать передовым в ФРГ по выпуску электромобилей. Однако усиление конкуренции со стороны ведущего китайского производителя — BYD — поставило под вопрос эти перспективы.

Процедура закрытия крупных автозаводов может ударить по финансовому положению крупнейших европейских концернов, отмечает управляющий директор AlixPartners Фабиан Пьонтек. Ликвидация всего одной подобной площадки, по оценкам аналитиков консалтинговой компании, рискует обойтись в 1,5 миллиарда евро. С учетом того, что средний уровень загрузки автозаводов в ЕС сейчас составляет 55 процентов от суммарной мощности, совокупные убытки местных компаний могут оказаться значительно выше.

Ведущие европейские концерны испытывают финансовые трудности не первый год. Из-за падения спроса и усиления конкуренции со стороны Китая Volkswagen в 2024-м столкнулся с массовыми забастовками сотрудников немецких заводов, а чистая выручка Mercedes-Benz Group только за первые девять месяцев сократилась на 31 процент. С резким падением прибыли столкнулись два других концерна ФРГ — BMW и Porsche. Пьонтек из AlixPartners не ожидает хотя бы частичного восстановления европейского авторынка в обозримом будущем. «В ближайшие годы европейские автопроизводители потеряют 1-2 миллиона автомобилей из-за китайских брендов», — резюмировал он.