Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:45, 28 апреля 2025Экономика

Европейская страна вошла в мировой топ-4 по военным расходам

Германия вышла на четвертое место в мире по военным расходам, подняв их на 28 %
Дмитрий Воронин

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Военные расходы Германии выросли в 2024 году на 28 процентов, что позволило этой европейской стране стать четвертой в мире по их объему вслед за США, Китаем и Россией. Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) сообщает ТАСС.

Траты РФ на оборону достигли, по оценке организации, 149 миллиардов долларов, у ФРГ они составили 88,5 миллиарда. В мировой топ-5, помимо перечисленных государств, вошла также Индия.

В марте Германия одобрила отмену долговых ограничений трат на оборону, что позволит сильно увеличить соответствующие расходы. Решение принял старый состав Бундестага, проголосовав уже после прошедших в стране новых парламентских выборов. Такие шаги предпринимаются на фоне рекордного дефицита бюджета и ожидаемого кабмином третьего года без экономического роста.

Страны НАТО совокупно нарастили военные расходы до примерно 1,5 триллиона долларов. Это более половины от общемировых 2,72 триллиона, рост которых в прошлом году на 9,4 процента оказался максимальным со времени окончания холодной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в Курской области

    В Кремле высказались об ответной военной помощи КНДР

    Сложную погоду предрекли шести российским регионам

    Олимпийская чемпионка Мельникова захотела стать депутатом

    Валя Карнавал похвасталась роскошными подарками от возлюбленного

    В Кремле высказались о новом разговоре Путина и Трампа

    В российском регионе суд арестовал начальника миграционной службы МВД

    Пленный рассказал о приоритетном положении «Азова» в Мариуполе

    Бывшему президенту Украины вынесли судебный приговор

    В Канаде пройдут парламентские выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости