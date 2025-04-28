Европейская страна вошла в мировой топ-4 по военным расходам

Германия вышла на четвертое место в мире по военным расходам, подняв их на 28 %

Военные расходы Германии выросли в 2024 году на 28 процентов, что позволило этой европейской стране стать четвертой в мире по их объему вслед за США, Китаем и Россией. Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) сообщает ТАСС.

Траты РФ на оборону достигли, по оценке организации, 149 миллиардов долларов, у ФРГ они составили 88,5 миллиарда. В мировой топ-5, помимо перечисленных государств, вошла также Индия.

В марте Германия одобрила отмену долговых ограничений трат на оборону, что позволит сильно увеличить соответствующие расходы. Решение принял старый состав Бундестага, проголосовав уже после прошедших в стране новых парламентских выборов. Такие шаги предпринимаются на фоне рекордного дефицита бюджета и ожидаемого кабмином третьего года без экономического роста.

Страны НАТО совокупно нарастили военные расходы до примерно 1,5 триллиона долларов. Это более половины от общемировых 2,72 триллиона, рост которых в прошлом году на 9,4 процента оказался максимальным со времени окончания холодной войны.

