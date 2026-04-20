Россиянка попала под следствие за банковский перевод

В Дагестане осудят женщину за совершенный банковский перевод

В Дагестане осудят женщину за совершенный банковский перевод. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в этом году женщина, являясь сторонником некоммерческой организации, признанной в России экстремистской и запрещенной, зная об этом, осуществила денежный перевод на их банковский счет, который использовался для обеспечения ее деятельности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд.

