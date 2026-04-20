15:18, 20 апреля 2026Силовые структуры

Россиянка попала под следствие за банковский перевод

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане осудят женщину за совершенный банковский перевод. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в этом году женщина, являясь сторонником некоммерческой организации, признанной в России экстремистской и запрещенной, зная об этом, осуществила денежный перевод на их банковский счет, который использовался для обеспечения ее деятельности.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность.

В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд.

Ранее сообщалось, что сборы на «общак» закончились для российского заключенного новым уголовным делом.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
