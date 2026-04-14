08:33, 14 апреля 2026Силовые структуры

Сборы на общак закончились для российского заключенного новым уголовным делом

В Амурской области пройдет суд над заключенным за участие в движении АУЕ
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Амурской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего заключенного, который, находясь в местах лишения свободы, начал собирать на общак и продвигать идеи криминальной среды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») и 282.3 («Сбор средств, предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации») УК РФ. Его дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигурант отбывал наказание в исправительной колонии № 8 Амурской области за три разбойных нападения. По версии следствия, с 2022 года он стал активным участником движения АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). До апреля 2023 года он распространял эту идеологию среди сокамерников и собирал деньги для поддержания этого движения, а также формировал базу для пополнения рядов криминального сообщества.

Ранее в Иркутске суд взял под стражу 43-летнего жителя за участие в движении АУЕ.

