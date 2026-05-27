10:38, 27 мая 2026Культура

Грушинский фестиваль отменили по соображениям безопасности

Евгений Шульгин
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Организаторы Грушинского фестиваля авторской песни заявили о том, что мероприятие в 2026 году отменено по соображениям безопасности. Об этом сообщает официальный сайт события.

«В 2026 году Грушинский фестиваль не состоится. К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», — говорится в сообщении.

Смотр авторской песни традиционно проходит в первые выходные июля в Самарской области. В 2025 году его посетили более 30 тысяч человек.

Отмена основанного в 1968 году в честь погибшего во время спасения тонущих детей барда Валерия Грушина фестиваля — первая за пять лет: в 2021 году он не смог состояться из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что отмена расстроила россиян.

