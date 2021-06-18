Россиян расстроила отмена Грушинского фестиваля из-за коронавируса

Грушинский фестиваль, который должен был проходить с 1 по 4 июля в Самарской области, на Мастрюковских озерах, отменили из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось на странице фестиваля во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, Грушинский 2021 отменен! В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году», — говорится в сообщении.

Россиян расстроила новость об отмене фестиваля, в комментариях под записью они призвали перенести его. «Очень жаль!», «Не хочу, ставить лайк этой новости», «Скажите, что это неправда», «Перенесите на август, не отменяйте два года подряд...2020-й уходи!», «Можно было хотя бы перенести, а не отменять...», «Три года не могу попасть», «Я дни отработал. Жена отпуск перенесла. Сын с друзьями собираются», — поделились пользователи.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили в ночь перед открытием из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Грушинский песенный фестиваль регулярно проводится с 1968 года под Самарой. Фестиваль носит имя Валерия Грушина — студента и барда, который погиб, спасая тонувших детей.

В 2016 году фестиваль посетили 30 тысяч человек.