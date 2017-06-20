Грушинский фестиваль перенесут из-за ЧМ по футболу

Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в 2018 году будет перенесен с июля на август. Об этом во вторник, 20 июня, «Интерфаксу» сообщил организатор события Борис Кейльман.

«В следующем году фестиваль пройдет с 9 по 12 августа. Это вынужденное решение, потому что в июле 2018 года в Самаре будут проходить матчи чемпионата мира по футболу — естественно, правоохранители, медики, МЧС и прочие службы будут сконцентрированы на чемпионате», — рассказал он.

Кейльман заявил, что перенос даты вряд ли скажется на числе гостей фестиваля. «Кому дорог этот праздник, приедут на месяц позже, ничего страшного в этом нет», — подчеркнул организатор мероприятия.

Грушинский фестиваль традиционно проходит в Самарской области на плавучей сцене. Он посвящен барду Валерию Грушину, который погиб в 1967 году, спасая перевернувшихся в лодке детей.

В 2016 году фестиваль посетили 30 тысяч человек.