10:43, 27 мая 2026Экономика

Спрос россиян на готовую еду резко вырос

NTech: Продажи готовой еды в России выросли на 14,3 процента в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых трех месяцев этого года суммарные объемы продаж готовой еды в России увеличились на 14,3 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на такого рода продукцию сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании NTech.

В денежном выражении реализация готовой еды за отчетный период выросла на 21,7 процента, уточнили аналитики. Подобная динамика сделала этот сегмент самым быстрорастущим в российской продовольственной рознице.

Для сравнения: весь рынок продуктов питания за это время вырос на 2,6 процента в объеме и на 7,9 процента в деньгах, пояснили эксперты. Динамика оказалась гораздо выше в сравнении с темпами роста, зафиксированными во второй половине прошлого года, констатировал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

В компании связывали рост популярности готовой еды в России в том числе с активизацией торговых сетей. Последние, пояснили эксперты, стали расширять ассортимент подобного рода продукции. В результате потребители стали реже посещать заведения общепита, переключившись на закупки порционных блюд в розничных магазинах, заключили в NTech.

