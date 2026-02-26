Реклама

Экономика
16:28, 26 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне бросились скупать шаурму

Платон Щукин
Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В России значительно вырос спрос на шаурму и сэндвич-роллы, которые продаются в сетевых розничных магазинах. Об этом «Ленте.ру» рассказали специалисты компании NTech, проанализировавшие ситуацию с продажами готовой еды.

Продажи магазинной шаурмы по итогам прошлого года выросли на 11 процентов в натуральном выражении (в денежном рост составил 27 процентов). Порция в среднем стоила около 165 рублей. Еще активнее россияне скупали готовые роллы в лавашах и лепешках: на 38 процентов в натуральном выражении и на 47 процентов — в денежном. Стоимость блюда — примерно 180 рублей за стандартную порцию весом 200 граммов.

Складывающуюся тенденцию аналитики объясняют ростом популярности готовой еды из торговых сетей. «Потребители по-прежнему хотят вкусно и разнообразно питаться, при этом они стали меньше посещать заведения общепита, переключившись на закупки порционных блюд в магазинах», — отметили эксперты.

Ранее стало известно, что в 2025 году цены на шаурму выросли на 18-22 процента — с 220 до 260-270 рублей за стандартную порцию. В 2026 году рост цен продолжится. «Мы ожидаем еще плюс 15-20 процентов к стоимости. В таком случае шаурма может стоить 300-320 рублей», — говорил заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети СВШ Владимир Балясников.

