Экономика
11:42, 25 февраля 2026Экономика

Цены на шаурму в России взлетят

СВШ: В 2026 году шаурма в России подорожает на 15-20 %
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2025 году шаурма в России подорожала на 18-22 процента. Об этом заявил заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети СВШ Владимир Балясников. Его процитировала «Газета.Ru».

Цена классической порции этого фастфуда поднялась с 220 до 260-270 рублей. Причинами этого стало удорожание сырья. Курица стала обходиться на 25 процентов дороже, а говядина — на 30 процентов. Кроме того, плюс 15 процентов показал лаваш. Рост коммунальных услуг составил в среднем 12 процентов.

В 2026 году, по словам Балясникова, шаурма продолжит дорожать. Согласно консервативному прогнозу, цены вырастут на 15-20 процентов. В таком случае платить придется 300-320 рублей. Как пояснил Балясников, контракты с поставщиками уже сигнализируют о росте закупочных цен на 10-12 процентов. Кроме того, налоги и новые требования к мигрантам приплюсуют еще 5-7 процентов издержек на персонал.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, в 2026 году в России могут утвердить ГОСТ на шаурму, который позволит задать четкие и прозрачные правила для всей отрасли. Документ даст определения терминам «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». Кроме того, будут прописаны требования к продукции, приготовленной при потребителе, и упакованным блюдам, продающимся в магазинах.

