Экономика
15:08, 6 января 2026

Назван срок появления в России ГОСТа на шаурму

Виктория Клабукова

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

ГОСТ на шаурму могут утвердить в 2026 году. Ориентировочный срок появления стандарта приготовления этого блюда агентству ТАСС назвал глава Роскачества Максим Протасов.

Как заверил руководитель организации, ГОСТ на шаурму планируется выпустить в конце года. Сроки, как рассказал Протасов, были смещены из-за необходимости доработки документации. «Стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям — даст уверенность в том, что они покупают», — заявил он. Работа над соответствующим ГОСТом, как признался Протасов, вызвала бурный интерес как у экспертов, так и у потребителей. На данный момент завершается доработка первой редакции стандарта с учетом поступивших замечаний и предложений.

Помимо эталонной рецептуры, документ даст определения терминам «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», отметил Протасов. Вдобавок будут прописаны требования к продукции, приготовленной при потребителе, и упакованным блюдам, продающимся в магазинах.

Ранее в России задумались о ГОСТе на роллы и суши. Острую необходимость введения единой нормы в Госдуме объяснили тем, что используемые для суши и роллов морепродукты зачастую не подвергаются термической обработке.

