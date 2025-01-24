Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 24 января 2025Экономика

В России задумали ввести ГОСТ на роллы и суши

«Известия»: Депутат Диденко предложил ввести в России ГОСТ на роллы и суши
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Госдуме предложили ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши. Об этом пишут «Известия».

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился с соответствующей инициативой в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева. Депутат считает, что единая норма для этого вида продукции позволит повысить ее качество и безопасность.

Он пояснил, что сегодня блюда японской кухни регулируются требованиями и нормами для общепита в целом, в частности ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». Однако рост числа массовых отравлений говорит о необходимости стандартизировать соблюдение санитарных норм, использование качественных ингредиентов и контроль за процессом приготовления. Проблема особенно актуальна, поскольку используемые для суши и роллов морепродукты часто не подвергаются термической обработке, уверен парламентарий.

В декабре сообщалось, что в России в 2025 году будет утвержден и вступит в силу ГОСТ на шаурму. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что также ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите. При исследовании образцов шаурмы в апреле 2024 года эксперты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии в 27 из 29 образцов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта на Украине

      Траты россиян на новые машины рекордно выросли

      В ЛНР нашли переодетых в российскую форму украинских диверсантов

      Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

      В семье Джона Кеннеди отреагировали на решение Трампа рассекретить документы о нем

      Сексолог подсказала простые способы поймать партнера на измене

      ВС России сорвали переброску техники ВСУ на запорожском направлении

      Шойгу рассказал об усилении НАТО на границах Союзного государства

      Пленный рассказал об избиении украинскими военкомами женщин

      В ЛНР рассказали о потере управления войсками командованием ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше