В России задумали ввести ГОСТ на роллы и суши

«Известия»: Депутат Диденко предложил ввести в России ГОСТ на роллы и суши

В Госдуме предложили ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши. Об этом пишут «Известия».

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился с соответствующей инициативой в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева. Депутат считает, что единая норма для этого вида продукции позволит повысить ее качество и безопасность.

Он пояснил, что сегодня блюда японской кухни регулируются требованиями и нормами для общепита в целом, в частности ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». Однако рост числа массовых отравлений говорит о необходимости стандартизировать соблюдение санитарных норм, использование качественных ингредиентов и контроль за процессом приготовления. Проблема особенно актуальна, поскольку используемые для суши и роллов морепродукты часто не подвергаются термической обработке, уверен парламентарий.

В декабре сообщалось, что в России в 2025 году будет утвержден и вступит в силу ГОСТ на шаурму. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что также ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите. При исследовании образцов шаурмы в апреле 2024 года эксперты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии в 27 из 29 образцов.

