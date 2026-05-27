10:41, 27 мая 2026

Оказавшийся в руках ФСБ шпион сделал заявление на видео

Под Рязанью задержанный за передачу данных об объектах МО шпион Киева признался
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанный за шпионаж в пользу Киева 41-летний гражданин России сделал заявление на видео. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина признался в передаче Киеву данных о различных значимых объектах Минобороны России, расположенных в регионе и соседних областях.

На видео он рассказал, что помогал Украине в решении разведывательных задач с 2025 года. «Во время сотрудничества я передавал информацию в отношении различных значимых объектов на территории Рязанской и соседних областей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

