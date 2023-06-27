Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:13, 27 июня 2023Из жизни

Три красивых косатки сорвали гонку на яхтах

The Associated Press: в Атлантическом океане три косатки напали на яхту и сорвали гонку

В Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. Об этом сообщает The Associated Press.

Три косатки столкнулись с яхтой команды JAJO в четверг, 22 июня, когда судно приближалось к устью Средиземного моря на пути из Нидерландов в Италию. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него. «Три косатки подплыли прямо к нам и начали бить по судовому рулю. Наблюдение за косатками завораживает. Они красивые животные, но это был опасный момент для нас как для команды», — рассказал капитан судна Джелмер ван Бик.

Участники соревнования спустили паруса, чтобы замедлить ход яхты, а также начали издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть косаток. По словам репортера команды, через некоторое время киты успокоились. В результате инцидента никто не пострадал.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Как отмечают ученые, косатки, пристрастившиеся к нападениям на яхты, начали учить этому сородичей. Как правило, косатки выбирают своей целью небольшие парусные судна и следуют одной и той же тактике: они подплывают с кормы и толкают руль до тех пор, пока лодка не остановится. При этом в большинстве случаев нападения заканчиваются без последствий для самих животных или яхт.

Ранее сообщалось, что у берегов Шетландских островов косатка протаранила яхту 72-летнего физика на пенсии голландца Вима Руттена. После удара косатка осталась позади яхты и скрылась из виду, однако вскоре вернулась и на большой скорости снова врезалась в борт.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
    Virgin Galactic объявила дату начала коммерческих полетов SpaceShipTwo
    Россиянам перечислили полезную и вредную для кожи еду
    Роспотребнадзор раскрыл опасные последствия злоупотребления сахаром
    Стало известно о самочувствии актера Джейми Фокса после госпитализации
    Три красивых косатки сорвали гонку на яхтах
    Дуда счел размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Польши
    Тейлор Свифт отменила выступление из-за шумового загрязнения
    Российскому рецидивисту дали 3 года за сопротивление полицейским при задержании
    Бывшее поместье Березовского во Франции решили продать
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.