Три красивых косатки сорвали гонку на яхтах

The Associated Press: в Атлантическом океане три косатки напали на яхту и сорвали гонку

В Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. Об этом сообщает The Associated Press.

Три косатки столкнулись с яхтой команды JAJO в четверг, 22 июня, когда судно приближалось к устью Средиземного моря на пути из Нидерландов в Италию. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него. «Три косатки подплыли прямо к нам и начали бить по судовому рулю. Наблюдение за косатками завораживает. Они красивые животные, но это был опасный момент для нас как для команды», — рассказал капитан судна Джелмер ван Бик.

Участники соревнования спустили паруса, чтобы замедлить ход яхты, а также начали издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть косаток. По словам репортера команды, через некоторое время киты успокоились. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечают ученые, косатки, пристрастившиеся к нападениям на яхты, начали учить этому сородичей. Как правило, косатки выбирают своей целью небольшие парусные судна и следуют одной и той же тактике: они подплывают с кормы и толкают руль до тех пор, пока лодка не остановится. При этом в большинстве случаев нападения заканчиваются без последствий для самих животных или яхт.

Ранее сообщалось, что у берегов Шетландских островов косатка протаранила яхту 72-летнего физика на пенсии голландца Вима Руттена. После удара косатка осталась позади яхты и скрылась из виду, однако вскоре вернулась и на большой скорости снова врезалась в борт.