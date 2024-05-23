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14:37, 23 мая 2024Экономика

Доля юаня в расчетах через SWIFT удвоилась

Доля юаня в расчетах через SWIFT выросла за год до 4,52 процента

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Доля юаня в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT за год удвоилась. Об этом со ссылкой на данные системы пишет РИА Новости.

В апреле 2024 года на китайскую валюту пришлось 4,52 процента всех расчетов через SWIFT. При этом по сравнению с мартом доля юаня снизилась — месяцем ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 4,69 процента, что стало максимальным значением за всю историю наблюдений.

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Самой популярной валютой для платежей остается доллар с долей в 47,31 процента всех мировых расчетов (минус 0,06 процента по сравнению с результатом марта). В евро проходит 22,55 процента расчетов, прирост за месяц составил 0,62 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что обсуждаемые Евросоюзом новые антироссийские санкции предполагают запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ. Российский аналог SWIFT запустили в 2014 году. По состоянию на январь СПФС работала с 20 странами, включая банки из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

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