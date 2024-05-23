Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 23 мая 2024Экономика

Россияне рассказали о тратах на ремонт

Около 60 % россиян рассчитывают потратить на ремонт до 100 тыс. рублей

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Больше половины россиян, которые собираются ремонтировать дачу или квартиру в ближайшее время, рассчитывают потратить на работы до 100 тысяч рублей. О тратах на переделку жилья граждане рассказали в опросе маркетплейса «Сравни», передает ТАСС.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек. 48 процентов из них планирует начать ремонт средней сложности или косметический ремонт в ближайшие три месяца, еще шесть процентов собираются делать капитальный ремонт жилья. Оставшиеся 46 процентов респондентов не хотят начинать работы летом.

Около 59 процентов обычно тратят на ремонт личные накопления, 25 процентов — кредитные средства, 15 процентов — текущие доходы, а один процент — занятые у родственников и друзей деньги. 60 процентов опрошенных готовы потратить на работы до 100 тысяч рублей, 20 процентов — 100–300 тысяч рублей, шесть процентов — 300–500 тысяч рублей, по семь процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей и более миллиона рублей.

При этом 72 процентов россиян признались, что траты на ремонт обычно превышают запланированный бюджет. Еще 22 процентам удается уложиться в задуманную сумму, а шести процентам — сэкономить.

Ранее россиянам назвали популярные ошибки при ремонте, которые могут дорого обойтись. Одним из таких недочетов стала установка розеток без расчета.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Раскрыта возможная опасность добавок омега-3 жирных кислот

      Главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане

      Посол при НАТО призвала разрешить Киеву выбирать цели для западного оружия

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше