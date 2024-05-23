Россияне рассказали о тратах на ремонт

Около 60 % россиян рассчитывают потратить на ремонт до 100 тыс. рублей

Больше половины россиян, которые собираются ремонтировать дачу или квартиру в ближайшее время, рассчитывают потратить на работы до 100 тысяч рублей. О тратах на переделку жилья граждане рассказали в опросе маркетплейса «Сравни», передает ТАСС.

В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек. 48 процентов из них планирует начать ремонт средней сложности или косметический ремонт в ближайшие три месяца, еще шесть процентов собираются делать капитальный ремонт жилья. Оставшиеся 46 процентов респондентов не хотят начинать работы летом.

Около 59 процентов обычно тратят на ремонт личные накопления, 25 процентов — кредитные средства, 15 процентов — текущие доходы, а один процент — занятые у родственников и друзей деньги. 60 процентов опрошенных готовы потратить на работы до 100 тысяч рублей, 20 процентов — 100–300 тысяч рублей, шесть процентов — 300–500 тысяч рублей, по семь процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей и более миллиона рублей.

При этом 72 процентов россиян признались, что траты на ремонт обычно превышают запланированный бюджет. Еще 22 процентам удается уложиться в задуманную сумму, а шести процентам — сэкономить.

Ранее россиянам назвали популярные ошибки при ремонте, которые могут дорого обойтись. Одним из таких недочетов стала установка розеток без расчета.